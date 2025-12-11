Ричмонд
20-метровая елка и резиденция Деда Мороза: чем порадует главная площадь Владивостока на Новый год

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ФедералПресс. Встречать Новый 2026 год во Владивостоке предложат «как в детстве»: на центральной площади откроется резиденция Деда Мороза, где взрослые смогут снова почувствовать себя ребенком, а дети — окунуться в праздничную атмосферу.

Площадь украсят 20-метровая елка, фотозоны, ярмарка ремесленников и фудкорт. Гостей будут развлекать аниматоры, а на главной сцене покажут иммерсивные новогодние сказки.

Резиденция Деда Мороза начнет работу 25 декабря. По информации управления культуры, в день открытия Деда Мороза можно будет посетить с 18:00 до 20:00, в новогоднюю ночь — с 18:00 до 22:00, а в каникулы с 1 по 7 января — с 14:00 до 18:00. Дети смогут рассказать волшебнику стихотворение за сладкий приз или поучаствовать в мастер-классах.

Сердцем праздника станет каток, монтаж которого уже идет. В каникулы на льду пройдут хоккейные матчи, мастер-классы и представления. Сейчас на площади также устанавливают палатки с тепловой пушкой, а впереди — монтаж сцены и заливка льда.

Ранее «ФедералПресс» писал, что бесплатные катки и праздничные детские мероприятия запустили во всех районах Владивостока.