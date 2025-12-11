Президент Эстонии заявил, что «взрослеет» и не намерен угождать «глупцам»

Президент Эстонии Алар Карис сделал резкое заявление в социальных сетях, сообщив о своем внезапном «взрослении» и отказе выполнять требования, которые он считает необоснованными. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил портал ERR.ee.
— Я внезапно повзрослел, я больше не могу терпеть определенные вещи. Не потому, что я высокомерный, а просто потому, что я достиг точки в своей жизни, когда я не хочу тратить больше времени на то, что раздражает или причиняет мне боль. Я больше не могу терпеть чрезмерные требования, предъявляемые дураками. Желание угодить тем, кто меня не любит, ушло, — цитирует Кариса портал.
Советник президента Эстонии по связям с общественностью Ханнес Гамбург сообщил ERR, что текст был написан лично главой государства. Однако он не уточнил, кого именно президент называет «дураками».
31 октября стало известно, что эстонская государственная энергетическая компания Elering вводит с 2026 года дополнительную плату за электроэнергию, которую глава компании Калле Килк назвал «ценой энергетической независимости» от России.