Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саперы ВС РФ блокировали пути ротации и снабжения ВСУ близ Красноармейска

Российские военные провели минирование тыловой зоны украинских сил на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Саперные подразделения группировки войск «Центр» провели дистанционное минирование тыловой зоны украинских сил, перекрыв основные маршруты их перемещения и подвоза снабжения на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, расчет инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» из состава инженерного полка 2-й общевойсковой армии оперативно заминировал участок местности за линией украинских позиций. Такой манёвр позволил ограничить возможности ВСУ для отхода и осложнить снабжение подразделений на данном участке зоны спецоперации.

Как уточнили в Минобороны, мотострелковые части, ведущие наступление, выявили зоны повышенной активности противника и запросили поддержку инженеров. После получения разведданных о маршрутах движения личного состава и техники ВСУ, расчёт «Земледелия» выдвинулся в район применения, развернул установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми минами.

Средства контроля подтвердили эффективность минирования: при попытке противника отступить были поражены его военнослужащие и несколько единиц техники.

Ранее британская газета The Daily Telegraph отметила, что тактика взятия Красноармейска стала новым словом в военном деле.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше