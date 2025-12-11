Саперные подразделения группировки войск «Центр» провели дистанционное минирование тыловой зоны украинских сил, перекрыв основные маршруты их перемещения и подвоза снабжения на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, расчет инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» из состава инженерного полка 2-й общевойсковой армии оперативно заминировал участок местности за линией украинских позиций. Такой манёвр позволил ограничить возможности ВСУ для отхода и осложнить снабжение подразделений на данном участке зоны спецоперации.
Как уточнили в Минобороны, мотострелковые части, ведущие наступление, выявили зоны повышенной активности противника и запросили поддержку инженеров. После получения разведданных о маршрутах движения личного состава и техники ВСУ, расчёт «Земледелия» выдвинулся в район применения, развернул установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми минами.
Средства контроля подтвердили эффективность минирования: при попытке противника отступить были поражены его военнослужащие и несколько единиц техники.
Ранее британская газета The Daily Telegraph отметила, что тактика взятия Красноармейска стала новым словом в военном деле.