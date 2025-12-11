Ричмонд
В Конгрессе США одобрили проект военного бюджета на рекордную сумму: сколько выделят Украине

В Конгрессе США одобрили проект военного бюджета, $400 млн пойдут на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Члены палаты представителей американского Конгресса согласовали проект военного бюджета на 2026 год. Его уже назвали самым масштабным. Палата представителей одобрила проект военного бюджета на 901 миллиард долларов, в том числе, 400 миллионов долларов на Украину, пишет Reuters.

В материале уточняется, что сумма стала рекордной. Оборонный бюджет планируется на 8 миллиардов долларов больше, чем запрашивала американская администрация.

Как сообщается, законопроект поддержали 312 законодателей. Документ направят на рассмотрение Сената.

Двумя днями ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении поддержки Киева. По его словам, за время его президентства Украина не получала финансирования от Вашингтона.

