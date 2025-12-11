В Конгрессе США одобрили проект военного бюджета на рекордную сумму: сколько выделят Украине

Члены палаты представителей американского Конгресса согласовали проект военного бюджета на 2026 год. Его уже назвали самым масштабным. Палата представителей одобрила проект военного бюджета на 901 миллиард долларов, в том числе, 400 миллионов долларов на Украину, пишет Reuters.