Четыре омские семьи вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

В Новосибирске завершился окружной полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В состязании приняли участие 159 семейных команд со всего Сибирского федерального округа. Омскую область представляли 17 семей, и сразу четыре из них — Грасмик и Алтынкович, Попович и Кайль, Потейко и Буханько, а также семья Точиловых — успешно прошли отбор и вышли в финал.
Конкурсные испытания объединяла тема «Быть семьей» и были посвящены культурному коду России — главной идее второго сезона проекта. Участники прошли интеллектуальные, творческие и спортивные задания, а также приняли участие в насыщенной образовательной программе: лекциях, мастер-классах, встречах с известными деятелями и экскурсиях.
«Второй раз участвуем в конкурсе, и в этот раз расширили состав — участвовала и семья моей сестры. Мы прошли более 40 заданий на подготовительном этапе. Самое впечатляющее — когда собирались несколькими поколениями и вместе выполняли задания. Энергетика на конкурсе непередаваемая, столько замечательных семей в нашей стране! Очень рады и гордимся, что вошли в число финалистов и будем представлять Омскую область вместе с тремя другими семьями», — поделился Алексей Потейко.
Финал конкурса состоится 8 июля в Москве — в День семьи, любви и верности. Победители получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — возможность отправиться в семейные путешествия.
Во втором сезоне «Это у нас семейное» приняли участие 196 576 семей из 89 регионов России, а также их родственники из 82 стран — всего более 726 тысяч человек.