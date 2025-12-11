Четыре омские семьи вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

«Второй раз участвуем в конкурсе, и в этот раз расширили состав — участвовала и семья моей сестры. Мы прошли более 40 заданий на подготовительном этапе. Самое впечатляющее — когда собирались несколькими поколениями и вместе выполняли задания. Энергетика на конкурсе непередаваемая, столько замечательных семей в нашей стране! Очень рады и гордимся, что вошли в число финалистов и будем представлять Омскую область вместе с тремя другими семьями», — поделился Алексей Потейко.