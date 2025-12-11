НСПК: Карты «Мир» с истекшим сроком действия можно будет использовать бессрочно

Платежные карты «Мир» с истекшим сроком действия можно будет использовать бессрочно. Соответствующее решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Об этом в среду, 10 декабря, сообщила пресс-служба организации, со ссылкой на генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина.
Решение позволит держателям карт самостоятельно выбирать, когда их менять. Исключение составят офлайн-транзакции — такие, как оплата проезда в транспорте или покупки на борту самолета, где нет онлайн-связи с банком. Эти операции будут постепенно ограничиваться с 2028 года и полностью прекратятся в 2030 году.
Дубынин пояснил, что это сервисная мера, повышающая удобство пользователей и снижающая нагрузку на банковскую инфраструктуру. Одновременно будет идти плавное обновление физических карт по мере их износа.
— Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру, — отметил Дубынин в беседе с ТАСС.
6 сентября сообщалось, что Россия надеется, что карты платежной системы «Мир» начнут функционировать в Таиланде.
В мае стало известно, что граждане России теперь могут расплачиваться банковскими картами «Мир» в Иране на терминалах с технологией бесконтактной оплаты и через приложение Mir Pay.