Маршрутку № 41 продлили до поселка Чингельды

Vaib.uz (Узбекистан. 10 декабря). Хорошие новости для жителей Ташкентской области, которые ежедневно добираются на работу в столицу.

Источник: Vaib.Uz

Маршрут городской маршрутки № 41 (метро «Буюк Ипак Йули» — махалля «Хадарабад») официально продлили до поселка Чингельды. Об этом сообщил профильный телеграм-канал об общественном транспорте Tashtrans.

Теперь после прежней конечной остановки «Махалля Хадарабад» маршрутка движется по улицам Дурмень и Янгиабад, проезжает Учхоз и направляется до самого Чингельды. Это значительно облегчает дорогу тем, кто раньше был вынужден делать пересадки или искать альтернативный транспорт.

Стоимость поездки составляет 4000 сумов. Интервал движения маршруток — 12−15 минут, а весь путь занимает примерно 35−40 минут.