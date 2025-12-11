Маршрутку № 41 продлили до поселка Чингельды

Теперь после прежней конечной остановки «Махалля Хадарабад» маршрутка движется по улицам Дурмень и Янгиабад, проезжает Учхоз и направляется до самого Чингельды. Это значительно облегчает дорогу тем, кто раньше был вынужден делать пересадки или искать альтернативный транспорт.