Комбриг Вооружённых сил Украины Максим Литвиненко довёл до сердечного приступа украинскую военнослужащую в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт о женщине, которая была делопроизводителем службы вооружения и логистики. Военнослужащую доставили в госпиталь, где она скончалась.
Полковник ВСУ Литвиненко довёл женщину до сердечного приступа «неуважительным отношением».
«На командном пункте 116 обр ТРО командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довёл до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, во Львове на Украине мужчина, которого пытались насильно мобилизовать, убил сотрудника территориального центра комплектования, украинец рассказал, что до этого его жестоко избили.
Ранее сообщалось, что военком из Львова оказался «фанатиком» боевых действий, а также «садистом». Один из его знакомых уточнил, что тот, «работая в ТЦК, запугивал, избивал и заставлял отловленных подписать документы».