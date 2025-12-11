Ричмонд
Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения

На улице Варварской в Нижнем Новгороде начались масштабные земляные работы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Практически вся улица в районе тротуаров оказалась раскопана, что мешает движению горожан. Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля, работы ведёт ПАО «Россети Центр и Приволжье». При этом компания не получила официального ордера на проведение земляных работ. Из-за отсутствия разрешения компания будет привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что завершение благоустройства Губернаторского сада перенесут на первую половину 2026 года.