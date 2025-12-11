Фарид Мухаметшин: 58% мигрантов приезжают в Татарстан работать

При этом председатель Госсовета РТ обратил внимание на работу по адаптации, которую проводит с мигрантами правительство республики. Так, ежеквартально проводятся круглые столы, где лидеров национальных объединений информируют об изменениях в миграционном законодательстве и оперативно решают возникающие у них вопросы. Подобные мероприятия оказались настолько эффективны, что теперь проводятся и в муниципалитетах республики.