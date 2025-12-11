Владивосток завалило машинами без номеров: неочевидные последствия роста утильсбора

Однако рекордный поток импорта обернулся проблемой для Владивостока: как пишет ИА DEITA.RU, город заполонили стихийные автостоянки. Жители разных районов жалуются, что иномарки без государственных номеров оккупировали обочины, сузили проезжую часть и блокируют подъезды к объектам инфраструктуры. На улице Калинина такие автомобили стоят даже в зоне платной парковки, что заставляет горожан задаваться вопросом, платят ли перегонщики за занятые места и пополняют ли городской бюджет.