Владивосток завалило машинами без номеров: неочевидные последствия роста утильсбора

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ФедералПресс. Приморский край установил исторический рекорд по импорту подержанных автомобилей в октябре и ноябре текущего года на фоне предстоящего повышения утилизационного сбора. Об этом сообщается в декабрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Источник: Reuters

«Через сухопутную границу в Приморском крае также было перевезено рекордное количество иномарок, почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так что склады временного хранения оказались переполнены», — отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Чтобы справиться с наплывом, пограничные переходы перевели на усиленный режим работы, привлекли сотрудников из других регионов, а таможни Приморья в последние дни месяца функционировали круглосуточно. Экстренно открыли дополнительные площадки для временного размещения автомобилей.

Однако рекордный поток импорта обернулся проблемой для Владивостока: как пишет ИА DEITA.RU, город заполонили стихийные автостоянки. Жители разных районов жалуются, что иномарки без государственных номеров оккупировали обочины, сузили проезжую часть и блокируют подъезды к объектам инфраструктуры. На улице Калинина такие автомобили стоят даже в зоне платной парковки, что заставляет горожан задаваться вопросом, платят ли перегонщики за занятые места и пополняют ли городской бюджет.

В районе остановки «Чайка» иномарки препятствуют проезду к ветеринарной клинике, а в Снеговой Пади машины без номеров заняли целую полосу по улице Адмирала Горшкова, провоцируя постоянные заторы. На Эгершельде стихийная парковка уже добралась до зоны отдыха у Токаревского маяка. Все площадки порта Владивостока, принимающего автомобили из Японии, забиты под завязку.

Эксперты связывают взрывной рост импорта с двумя факторами: укреплением курса доллара и предстоящим увеличением утилизационного сбора. Именно эти причины спровоцировали ажиотажный спрос в последние месяцы уходящего года.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке начала работать городская служба эвакуации. Однако пока победить проблему запаркованности дорог машинами без номеров не удалось.