Суд оштрафовал жителя Нижнеомского района за разжигание национальной вражды

В четверг, 11 декабря, областная прокуратура сообщила о наказании жителя региона за негативные высказывания в соцсети. Речь идет о штрафе, то есть административной ответственности.
Прокуратура Нижнеомского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму, установив, что местный житель в соцсети «ВКонтакте» в комментариях поста открытой группы написал комментарий, где были признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц, выделенных по национальному признаку.
"По данному факту прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении автора комментария дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", — сообщили в надзорном ведомстве.
