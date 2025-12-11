Синоптики озвучили прогноз погоды в Ростове-на-Дону в четверг, 11 декабря

В четверг, 11 декабря, в Ростове-на-Дону и области ожидается пасмурный день с осадками — от тумана до мокрого снега. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
— В Ростове-на-дону будет облачно с прояснениями, после ночного дождя днем обойдется без существенных осадков. В первой половине дня на город осядет туман. Ветер западной четверти разовьет скорость до 4 — 9 метров в секунду. А дневная температура установится на уровне от +2 до +4 градусов, — говорится в прогнозе.
По Ростовской области также ожидается пасмурный день. После ночных дождей и даже мокрого снега, налипающего утром на провода, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.
— Местами ожидается туман, днем в отдельных районах — небольшой дождь, гололедица на дорогах. Западной четверти ветер будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду. После ночных заморозков днем воздух прогреется от 0 до +5 градусов.
