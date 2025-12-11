Синоптики озвучили прогноз погоды в Ростове-на-Дону в четверг, 11 декабря

— В Ростове-на-дону будет облачно с прояснениями, после ночного дождя днем обойдется без существенных осадков. В первой половине дня на город осядет туман. Ветер западной четверти разовьет скорость до 4 — 9 метров в секунду. А дневная температура установится на уровне от +2 до +4 градусов, — говорится в прогнозе.