Юрист Соловьев: призванных на военные сборы-2026 не отправят на СВО

Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заверил, что россиян не будут направлять в зону специальной военной операции.
«На время военных сборов людей разместят в воинских частях, учебных центрах по всей России. В зону СВО их не направляют. Могут только в приграничные районы», — сказал Соловьев.
За призванными на военные сборы сохраняются рабочие места, подчеркнул юрист.
«Люди не лишатся своей работы. Уволить их не имеют права, им сохраняют среднемесячный заработок», — добавил Соловьев.
Ранее юрист рассказал, кого призовут на военные сборы из запаса по указу Путина.