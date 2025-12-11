Омич заплатит штраф за комментарий в соцсетях

Житель Нижнеомского района Омской области заплатит 10 тысяч рублей за неосторожный комментарий в соцсетях. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, омич оставил своё мнение под постом открытого сообщества. Комментарий содержал признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку к группе лиц. Наказание омичу назначил суд.
Ранее мы писали, что наказание в виде штрафа 900 тысяч рублей получил 21-летний житель Омска. Он был осужден за оправдание терроризма в интернете. Дополнительно молодого человека лишили права на три года заниматься администрированием сайтов и групп в соцсетях.