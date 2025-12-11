Мигрантов заместят студентами

9 декабря на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин отреагировал на эту идею губернатора Петербурга. Он рассказал, что градоначальник обращался к нему и настаивал, что сейчас проблема стоит действительно остро. «Это касается в данном случае дисбалансов на рынке труда. Губернатор Петербурга предлагал вообще запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой. Потому что они получают больше, чем на предприятиях. Во всяком случае, так он мне это все излагал», — отметил господин Путин. Он пообещал дать поручения МВД, главам регионов и мэрам городов «сделать соответствующее предложение» как раз 10 декабря — в день, когда Александр Беглов документ подписал.