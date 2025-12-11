Прокуратура вернула 199 000 ₽ обманутому участнику СВО

Прокуратура Приморского края добилась через суд возврата 199 тысяч рублей участнику специальной военной операции из Владивостока, ставшему жертвой мошенников.
Как сообщили в надзорном ведомстве, житель Владивостока в мае 2024 года перевёл деньги на банковский счёт москвича, предоставившего свою карту для незаконных операций — так называемого «дроппера».
Прокурор Первореченского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Бутырский районный суд Москвы удовлетворил требования в полном объёме, обязав ответчика выплатить 199 тысяч рублей потерпевшему.
«Действия прокуратуры позволили в полном объеме возместить материальный ущерб, причинённый участнику СВО», — отметили в ведомстве. Исполнение решения суда поставлено на контроль.