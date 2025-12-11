Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура вернула 199 000 ₽ обманутому участнику СВО

Житель Владивостока перевёл деньги мошенникам, но суд взыскал их с владельца счёта, предоставившего карту для незаконных операций.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморского края добилась через суд возврата 199 тысяч рублей участнику специальной военной операции из Владивостока, ставшему жертвой мошенников.

Как сообщили в надзорном ведомстве, житель Владивостока в мае 2024 года перевёл деньги на банковский счёт москвича, предоставившего свою карту для незаконных операций — так называемого «дроппера».

Прокурор Первореченского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Бутырский районный суд Москвы удовлетворил требования в полном объёме, обязав ответчика выплатить 199 тысяч рублей потерпевшему.

«Действия прокуратуры позволили в полном объеме возместить материальный ущерб, причинённый участнику СВО», — отметили в ведомстве. Исполнение решения суда поставлено на контроль.