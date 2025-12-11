С весны перечень оснований для увольнения иностранцев расширят: на что обратить внимание

Иностранные граждане, работающие в России, весной следующего года столкнутся с расширением перечня оснований для увольнения. С марта с ними смогут расторгать договор по региональным актам. Об этом предупредил депутат Госдумы Игорь Антропенко, цитирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что ранее региональные ограничения не были включены в перечень. На данный момент увольнение иностранца может произойти в соответствие с ограничениями, прописанными в федеральных законах, постановлениях правительства и указах президента.
«Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года. Если работодателю необходимо сократить численность иностранных работников, то он сможет расторгнуть трудовой договор в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня», — оповестил Игорь Антропенко.
Между тем россиянам, имеющим основания для получения социальной пенсии, напомнили о повышении выплат. Их поднимут на 6,8% в апреле. Средний размер социальной пенсии составит порядка 16,6 тысячи рублей.