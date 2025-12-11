С весны перечень оснований для увольнения иностранцев расширят: на что обратить внимание

Иностранные граждане, работающие в России, весной следующего года столкнутся с расширением перечня оснований для увольнения. С марта с ними смогут расторгать договор по региональным актам. Об этом предупредил депутат Госдумы Игорь Антропенко, цитирует РИА Новости.