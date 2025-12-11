В Госдуме придумали новую льготу для пенсионеров: подробности

В Госдуме придумали для пенсионеров новую льготу. Депутаты от партии «Справедливой России» предложили снизить НДФЛ для пенсионеров и предпенсионеров.
Лидер партии Сергей Миронов рассказал, что пенсионеров с доходом до полуторакратного прожиточного минимума (около 22,9 тыс. рублей) освободят от НДФЛ с зарплаты. Своей инициативой он поделился с изданием РИА Новости.
«Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить — минимальны. При этом повышаются расходы на медицину», — резюмировал парламентарий.
Парламентарий отметил, что пенсии в России не облагаются НДФЛ, но работающие пенсионеры и предпенсионеры платят налог в размере 13%.
Ранее KP.RU сообщил, пенсионер теряет некоторые виды соцподдержки при трудоустройстве. В Госдуме предупредили, что работающие люди пожилого возраста могут потерять некоторые виды льготы, поэтому нужно взвешивать все «за» и «против» при устройстве на работу.