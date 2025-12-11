Ричмонд
Премьер Бельгии: Предложение ЕС использовать активы РФ для Украины — воровство

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России для помощи Украине.

— Это деньги страны, с которой мы даже не находимся в состоянии войны. Это все равно что вломиться в посольство, вынести всю мебель и продать ее, — заявил де Вевер, подчеркнув, что есть более уместные решения.

Против инициативы Еврокомиссии выступили также Венгрия, Европейский центральный банк и депозитарный агент Euroclear. Его глава Валери Урбен заявила, что активы принадлежат российскому народу, и пригрозила судебным иском в случае принятия такого решения. Тем не менее, вопрос вынесен на техническое согласование и может быть рассмотрен на саммите ЕС в середине декабря, передает газета Libre.

Сомнения насчет идеи Евросоюза о передаче замороженных российских активов в пользу Украины выражал и президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на антироссийскую позицию, глава государства признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».

