Магнитные бури начались на Земле в результате удара облака плазмы с Солнца

— На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край еще находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее — в Канаду, — рассказали ученые.