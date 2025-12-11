Магнитные бури начались на Земле в результате удара облака плазмы с Солнца

К Земле пришел второй из двух выбросов плазмы, произошедших на Солнце с 7 по 8 декабря. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
— На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край еще находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее — в Канаду, — рассказали ученые.
По данным специалистов, начавшаяся магнитная буря оценивается как слабая или средняя по силе, передает Telegram-канал ИКИ РАН.
Редкая «черная» вспышка произошла на Солнце ночью 8 декабря. Взрыв разорвал и разбросал на расстояние около миллиона километров облако плотного холодного водорода.
Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание, также могут обостриться хронические заболевания. Россиянам дали десять практических советов, как облегчить состояние во время магнитных бурь.