Гросси: МАГАТЭ не может назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС

МАГАТЭ не называет ответственных за атаки на Запорожскую АЭС из-за невозможности независимой оценки. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.
Он отметил, что МАГАТЭ подвергают критике и в Москве, и в Киеве. По его словам, агентство смогло бы делать собственные выводы о характере ударов, если бы эксперты и инспекторы имели возможность проводить полностью независимые оценки, брать и анализировать пробы среды, изучать фрагменты и другие материалы.
Сейчас, подчеркнул Гросси, такие условия отсутствуют. Он также добавил, что при наличии действительно независимой инспекции не стал бы воздерживаться от указания стороны, ответственной за удары.
— Мы (…) не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены, — уточнил Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости.
Ранее Гросси заявил об «очень нестабильной ситуации» на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности. По его словам, станции удается справляться благодаря аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны. Гросси подчеркнул, что в случае их отключения существует риск расплавления ядерного топлива.