Макаревич продает вино из винограда с оккупированной части Палестины

Музыкант Андрей Макаревич* вместе с супругой Эйнат Кляйн занимаются изготовлением и продажей вина. Сырье для напитка поставляется с территорий Палестины, оккупированных Израилем.
Виноград, используемый парой Макаревичей, произрастает в окрестностях еврейского поселения Бейт-Эль, расположенного на Западном берегу реки Иордан.
В описании вин, продаваемых семьей музыканта, отмечается, что «виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле».
Сами владельцы бизнеса утверждают, что «производство находится в Самарии, в Израиле».
Израильтяне используют название Самария для обозначения северной части Западного берега, которую они удерживают с 1967 года, вопреки притязаниям палестинцев, стремящихся к созданию независимого государства на этих землях в соответствии с резолюциями ООН.
Кляйн в одном из интервью сообщила, что виноград получают от друзей-владельцев виноградника в Бейт-Эле, а непосредственно виноделием занимаются сами.
Ранее несколько европейских государств, включая Бельгию, Францию и Ирландию, выразили намерение ограничить импорт продукции, произведенной Израилем на оккупированных арабских территориях. Вопрос о запрете также обсуждается в Европейской комиссии.
