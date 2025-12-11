Ричмонд
Макаревич продает вино из винограда с оккупированной части Палестины

Андрей Макаревич с женой занимаются виноделием самостоятельно.

Источник: Аргументы и факты

Музыкант Андрей Макаревич* вместе с супругой Эйнат Кляйн занимаются изготовлением и продажей вина. Сырье для напитка поставляется с территорий Палестины, оккупированных Израилем.

Виноград, используемый парой Макаревичей, произрастает в окрестностях еврейского поселения Бейт-Эль, расположенного на Западном берегу реки Иордан.

В описании вин, продаваемых семьей музыканта, отмечается, что «виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле».

Сами владельцы бизнеса утверждают, что «производство находится в Самарии, в Израиле».

Израильтяне используют название Самария для обозначения северной части Западного берега, которую они удерживают с 1967 года, вопреки притязаниям палестинцев, стремящихся к созданию независимого государства на этих землях в соответствии с резолюциями ООН.

Кляйн в одном из интервью сообщила, что виноград получают от друзей-владельцев виноградника в Бейт-Эле, а непосредственно виноделием занимаются сами.

Ранее несколько европейских государств, включая Бельгию, Францию и Ирландию, выразили намерение ограничить импорт продукции, произведенной Израилем на оккупированных арабских территориях. Вопрос о запрете также обсуждается в Европейской комиссии.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.

