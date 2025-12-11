«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

В шорт-лист акции вошли 12 слов. Эксперты из всех регионов страны выбрали победителя с помощью рейтингового голосования — каждый из них мог выбрать от одного до трех слов. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и других городов.