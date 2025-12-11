Ричмонд
«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стал «зумер». Второе место в списке заняло «выгорание», а третье — «ред-флаг». Об этом сообщили в четверг, 11 декабря, в пресс-службе портала.

В шорт-лист акции вошли 12 слов. Эксперты из всех регионов страны выбрали победителя с помощью рейтингового голосования — каждый из них мог выбрать от одного до трех слов. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и других городов.

— Слово «зумер» стало абсолютным победителем, его выбрали 42 процента участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова «выгорание» (38 процентов), «ред-флаг» (37 процентов) и «промпт» — 36 процентов, — говорится в сообщении.

В акции принимал участие репрезентативный пул экспертов из трех возрастных групп — от 20 до 27 лет, от 28 до 45 и старше 46 лет. Более трети голосовавших обладают степенью доктора или кандидата филологических наук, передает ТАСС.

1 декабря Оксфордский словарь английского языка назвал словом года термин rage bait. Оно означает онлайн-контент, который намеренно вызывает гнев или раздражение. Такие сообщения публикуются для роста трафика или привлечения внимания к странице или аккаунту.