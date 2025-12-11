В Минюсте РФ неожиданно переосмыслили события на Сенатской площади

Министр юстиции Константин Чуйченко напомнил, что его прежняя резкая оценка декабристов вызвала бурную дискуссию. Теперь он допускает, что часть участников восстания руководствовалась стремлением к справедливости, однако в целом их действия, по словам министра, плохо сочетаются с представлениями о чести. Чуйченко подчеркнул: многие декабристы были русскими лишь формально — воспитание, образование и религиозная принадлежность сближали их с Европой больше, чем с Россией. И при этом они не были объектами иностранного влияния, а действовали самостоятельно в русле модных для Европы тайных обществ и революционных настроений.