В Минюсте РФ неожиданно переосмыслили события на Сенатской площади

В Москве прошла научно-практическая конференция Минюста РФ, посвящённая 200-летию восстания декабристов. Участники пришли к выводу: традиционный романтизированный образ мятежников сформирован советской эпохой и требует объективного анализа.
Министр юстиции Константин Чуйченко напомнил, что его прежняя резкая оценка декабристов вызвала бурную дискуссию. Теперь он допускает, что часть участников восстания руководствовалась стремлением к справедливости, однако в целом их действия, по словам министра, плохо сочетаются с представлениями о чести. Чуйченко подчеркнул: многие декабристы были русскими лишь формально — воспитание, образование и религиозная принадлежность сближали их с Европой больше, чем с Россией. И при этом они не были объектами иностранного влияния, а действовали самостоятельно в русле модных для Европы тайных обществ и революционных настроений.
Министр заявил, что события декабря 1825 года принесли государству прямой ущерб: реформы, подготовленные Александром I, остановились, а переход к преобразованиям мог бы пройти эволюционным путём. В качестве ключевого урока он назвал недопустимость «благих целей», достигаемых вне правового поля.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст отметил, что современное восприятие декабризма сформировано Герценом и позже закреплено советской историографией. Эта линия превратила мятежников в идеализированные фигуры, а династию Романовых — в политических антагонистов. По его словам, даже фильм «Союз спасения» столкнулся с попытками «отмены», что подтверждает эмоциональную нагрузку темы.
Декан журфака МГИМО Ярослав Скворцов добавил, что школьная традиция продолжает воспроизводить «классический» образ декабриста, хотя исторические факты и массовая культура расходятся. Советское кино, подчеркнул директор Института развития интернета Алексей Гореславский, сыграло свою роль: качественная постановка и популярные актёры закрепили романтический стереотип на десятилетия.
Участники конференции сошлись на том, что миф о декабристах требует отделения документов от интерпретаций. Восстание остаётся символом эпохи, однако путь его героизации, по мнению экспертов, долго закрывал возможность трезвого анализа исторических причин и последствий.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.