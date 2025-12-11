Россиянам рассказали о череде магнитных бурь на Земле: когда закончится сложный период

«К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7−8 декабря… Второе облако — выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08:00 мск… Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко… Обновление 01:40 мск: начались магнитные бури», — говорится в сообщении от экспертов.