Россиянам рассказали о череде магнитных бурь на Земле: когда закончится сложный период

Россиянам рассказали о череде магнитных бурь, которые обрушились на Землю с 11 декабря 2025 года. Плазменный выброс с Солнца, произошедший 8 декабря, достиг Земли и спровоцировал нестабильное геомагнитное состояние. Об сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
«К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7−8 декабря… Второе облако — выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08:00 мск… Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко… Обновление 01:40 мск: начались магнитные бури», — говорится в сообщении от экспертов.
Учёные не смогли построить долгосрочный прогноз из-за отсутствия данных в моделях, но сильных бурь не ожидается, так как удар наносится краем облака. В лаборатории предупредили, что в декабре на Солнце происходят неожиданные явления, и ситуация может быть серьёзной. Скоро станет понятно, насколько серьёзная существующая геомагнитная обстановка.
Нужно отметить, что три дня назад, 8 декабря, произошла редчайшая вспышка на Солнце. Учёные говорили, что это пугающее явление — «чёрная вспышка». На снимках космических зондов треть диска Солнца окутана чёрным туманом. Люди на Земле это не заметили из-за яркости Солнца, а аппараты увидели благодаря способности видеть в определённых спектральных областях.
«Чёрная» вспышка была не самой мощной, главный удар ещё впереди. Утром 8 декабря произошёл взрыв класса «икс» длительностью 15 минут, что недостаточно для заметной магнитной бури. Однако извержения «солнечных вулканов» в выходные уже вызвали возмущения, которые скоро достигнут Земли. Из-за повышенной скорости их движения буря ожидается более сильной.
За день до этого, 7 декабря, произошла ещё одна вспышка на Солнце. Учёные считают, что её класс был предпоследним. Такое явление редко встречается. Именно она могла вызвать череду сильнейших магнитных бурь.
При этом россияне только отошли от прошлой магнитной бури, которая разыгралась 7 декабря. Правда, она была не очень сильной, учёные называли её среднего класса.
Ранее KP.RU сообщил, как на самом деле влияют магнитные бури на людей. Врач-кардиолог Наталья Белова рассказала, что геомагнитные волнения влияют на метеозависимых, как внешний стресс. Именно поэтому многие жалуются на приступы тревоги, бессонницу и головные боли.