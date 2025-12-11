Ричмонд
Карантин по гриппу объявили в Челябинской области

В Челябинской области с 10 декабря введен карантин по гриппу из-за роста заболеваемости. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по региону Анатолий Семенов.

Источник: ЕАН

Ограничительные мероприятия ввели в медицинских организациях, интернатах для престарелых и инвалидов.

Запрет на посещение учреждений будет действовать до особого распоряжения.

Образовательные организации обязали приостанавливать учебный процесс или переводить учащихся на дистант, если одновременно по причине заболеваемости ОРВИ, коронавирусом или гриппом отсутствует более 20% детей.

Накануне стало известно, что в Магнитогорске на карантин закрыли 129 классов в 29 школах. Дети находятся на дистанционном обучении.