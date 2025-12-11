Пшидач: Президент Польши не был в курсе планов передачи МиГ-29 Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий не был осведомлен о намерениях вооруженных сил страны передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на ракетные и беспилотные технологии. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
— С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении, — заявил Пшидач.
Он также назвал непрофессионализмом отсутствие консультаций с главнокомандующим по такому важному вопросу, передает РИА Новости.
Недавно Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Польский лидер пояснил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.