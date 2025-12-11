В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

По мнению Лантратовой, целесообразно предусмотреть введение для школ обязательной самостоятельной оценки ресурсного обеспечения ГПД, а на ее основе и с учетом региональной практики разработать и утвердить несколько типовых моделей продленного режима: базовую (минимальный стандарт) с пребыванием ребенка до 16.30−17.00 с питанием, выполнением домашнего задания, прогулкой и расширенную, предусматривающую работу до 18.00−19.00, расширенный набор спортивных, творческих и проектных программ, сочетание бюджетного финансирования с возможной частичной родительской платой за отдельные дополнительные услуги при обязательном установлении льгот для социально уязвимых категорий семей.