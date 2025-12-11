Принципиальный борец с коррупцией Зайцев стал замом руководителя омского Следкома

Михаил Зайцев хорошо известен в Омской области. Ранее он служил руководителем Второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики того же управления. На этой должности он проработал около 15 лет, зарекомендовав себя как принципиальный борец с коррупцией. Под его руководством расследовались дела о должностных преступлениях высокопоставленных чиновников различных уровней власти.