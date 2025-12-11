Принципиальный борец с коррупцией Зайцев стал замом руководителя омского Следкома

В Следственном управлении СК России по Омской области произошла важная кадровая перестановка. Как стало известно «СуперОмску», в ноябре 2025 года приказом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на должность заместителя руководителя управления назначен полковник юстиции Михаил Зайцев. Данные изменения уже отражены на официальном сайте ведомства.
Михаил Зайцев хорошо известен в Омской области. Ранее он служил руководителем Второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики того же управления. На этой должности он проработал около 15 лет, зарекомендовав себя как принципиальный борец с коррупцией. Под его руководством расследовались дела о должностных преступлениях высокопоставленных чиновников различных уровней власти.
Новый заместитель руководителя СУ СК является выпускником Омской академии МВД России 2001 года. Его карьера начиналась с должностей следователя и помощника прокурора, после чего он долгое время занимался расследованием особо важных дел в сфере экономики и госуправления.
Освободившуюся должность заместителя до мая 2025 года занимал полковник юстиции Владислав Бражников, который ушел в отставку по выслуге лет и впоследствии стал проректором Сибирского юридического университета.