Платье за 75 рублей или за 10 тысяч? Где в Омске выбрать наряд на Новый год

«Зиг-заг удачи» предлагает фактурное зелёное платье за 1500 рублей, которое можно надеть на загородное мероприятие вместе с шубой, например. Кстати, шубу тут продают за 1 000. С максимальной скидкой в 60% за наряд — 1 000 рублей. Правда, шубу перед мероприятием лучше всего сдать в химчистку — довольно пыльная. Новогодний блестящий пиджак стоит 2 000, то есть 800 рублей со скидкой. Бархатное зелёное платье, которое можно дополнить поясом или пиджаком, продают за 1 000 рублей, по максимальной скидке — 400 рублей.