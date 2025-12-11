Платье за 75 рублей или за 10 тысяч? Где в Омске выбрать наряд на Новый год

Не знаете, что надеть на Новый год? Корреспонденты портала Om1 Омск прогулялись по омским секонд-хендам и магазинам в центре города и узнали, сколько стоит собрать праздничный образ в городе. Собрали варианты от самых дешёвых до топовых.
Подешевле.
В магазине «2seconds» нашлось зелёное платье, которое можно дополнить поясом и аксессуарами. Стоит оно 750 рублей. При максимальной скидке в 90%, которую предлагает секонд-хенд, его можно купить за 75 рублей. Там же есть блестящее облегающее платье по такой же цене. Топ и юбка стоили 500 и 750 рублей — сумма с максимальной скидкой составит 125 рублей.
Конечно, вещи из секонд-хендов имеют свои нюансы: пятна, дефекты. Нужного размера вовсе может не быть. Лучше всего посетить сразу несколько таких магазинов, чтобы выбрать полноценный наряд, или искать в таких точках только что-то необычное и разбавлять базовыми вещами.
Зелёное платье — 750 рублей; блестящее платье — 750 рублей; белый топ — 500 рублей, юбка — 750 рублей.
В «Кумире» на Маркса есть праздничное болеро-паутинка за 590 рублей. К нему подобрали чёрное платье за 790 рублей. Платье-пиджак для более формального торжества обойдётся в 3 590 рублей. Магазин тоже предлагает скидки, которыми можно покрыть большую часть стоимости одежды, поэтому здесь можно найти бюджетную основу под образ или дополнительные украшения.
Белый пиджак — 2 000 рублей, платье — 790 рублей; болеро — 590 рублей, платье — 790 рублей, платье-пиджак — 3590 рублей.
«Зиг-заг удачи» предлагает фактурное зелёное платье за 1500 рублей, которое можно надеть на загородное мероприятие вместе с шубой, например. Кстати, шубу тут продают за 1 000. С максимальной скидкой в 60% за наряд — 1 000 рублей. Правда, шубу перед мероприятием лучше всего сдать в химчистку — довольно пыльная. Новогодний блестящий пиджак стоит 2 000, то есть 800 рублей со скидкой. Бархатное зелёное платье, которое можно дополнить поясом или пиджаком, продают за 1 000 рублей, по максимальной скидке — 400 рублей.
Зелёное платье — 1 500 рублей, шуба — 1 000 рублей; платье-пиджак — 2 000 рублей; зелёное платье — 1 000 рублей.
Подороже.
Если для новогодней ночи хочется выбрать что-то подороже, то отправляемся в центр города. В ShopDaAnna к торжеству подходит рубашка с анималистичным принтом: стоит 1 500 рублей. К ней — кожаные брюки за 2 300 рублей. Чёрное платье может служить отличной базой под образ и обойдётся недорого — 700 рублей. Простой образ с зелёной рубашкой и тёмными брюками стоит 4 500 рублей.
Рубашка — 1 500 рублей, кожаные брюки — 2 300 рублей; чёрное платье — 700 рублей; зелёная рубашка — 845 рублей, брюки — 3 700 рублей.
В магазине Elis собрали новогодний образ из бордовой юбки в пайетках. Она стоит 7 000 рублей. Вещь также предлагают в чёрном или синем цвете. На верх — топ белого цвета за 3 400 рублей. Украшением образа станет короткое чёрное болеро (9 000 рублей).
Светло-серое платье, полностью украшенное пайетками, стоит 10 000 рублей. Образ в синей плиссированной юбке за 9 000 рублей и белом топе за 3 400 рублей можно дополнить серой шубкой за 7 000 рублей.
Болеро — 9 000 рублей, юбка в пайетках — 7 000 рублей, белый топ — 3 400 рублей; платье — 10 000 рублей; шуба — 7 000, синяя юбка — 9 000 рублей, топ — 3 400 рублей.
Что говорят стилисты?
Выбор образа — дело субъективное. Однако стилисты и специалисты по цвету могут вдохновить собрать особенный наряд. За основу, например, можно взять цвет следующего года — белый.
«В это время трансформации, когда мы заново представляем наше будущее и наше место в мире, PANTONE 11−4201 Cloud Dancer — это сдержанный белый оттенок, несущий обещание ясности. Какофония, которая нас окружает, стала подавляющей, и нам всё труднее слышать голос нашего внутреннего “я”. Осознанное заявление об упрощении, Cloud Dancer усиливает нашу концентрацию, освобождая от отвлекающих факторов внешних влияний», — говорит Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.
Некоторые стилисты предлагают отталкиваться при выборе праздничной одежды от символа Нового года — Красной Огненной Лошади.
«Новый год мы встречаем в красном, оранжевом, можно даже использовать глубокий жёлтый цвет. Если у вас нет наряда — не спешите тратить деньги. Купите то, что вы будете потом носить, но добавьте красную косынку на шее или красный цветок, помаду такого цвета, туфли, носки», — заявил российский стилист Влад Лисовец в интервью Ляйсан Утяшевой.
