Приморские депутаты задумались о запрете вейпов

Так, по данным министерства здравоохранения края, плановый объем диспансеризации на 2025 год составляет 772 тыс. человек. За 10 месяцев обследование прошли 523,8 тыс. жителей, что составляет 67,8% годового плана.
Профилактические осмотры выполнены на 89,2%, их прошли 119,5 тыс. человек.
В результате профилактических мероприятий выявлено 18 605 заболеваний, что практически идентично, чем за весь 2024 год (25 865). При этом зафиксирован рост болезней органов дыхания — 2094 случая, что на 64% выше прошлогодних значений при сопоставимом объеме обследований.
В ходе полемики депутаты высказали мнение, что подобная динамика не может быть оправдана традиционным табакокурением, уровень которого остается высоким в регионе. Депутат Сергей Слепченко предположил, что на взрывной рост сильное влияние оказывают новые формы потребления никотина, в том числе вейпы.
«Рост заболеваний нельзя объяснить только курением. Мне кажется, что это может быть связано с вэйпами. Предлагаю на них обратить внимание. Мы плохо работаем в этом направлении. Уже доказано, что это серьезнейшее средство, провоцирующее болезни», — подчеркнул Слепченко.
Резюмируя рассмотрения этого вопроса, председатель комитета Игорь Чемерис подчеркнул необходимость усиления профилактики заболеваний органов дыхания, расширения работы мобильных комплексов и дальнейшего повышения доступности диспансеризации.