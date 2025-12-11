Приморские депутаты задумались о запрете вейпов

«Рост заболеваний нельзя объяснить только курением. Мне кажется, что это может быть связано с вэйпами. Предлагаю на них обратить внимание. Мы плохо работаем в этом направлении. Уже доказано, что это серьезнейшее средство, провоцирующее болезни», — подчеркнул Слепченко.