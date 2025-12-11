Эксперт Роскачества Ганькина назвала способ продлить новогодние праздники

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина посоветовала тем, кто планирует отдых, оформить отпуск на 29 и 30 декабря. Она уточнила, что такой вариант позволяет потратить всего два дня и получить двухнедельный перерыв за счет длинных праздничных выходных.
Она подчеркнула, что официальные выходные начинаются 31 декабря и длятся до 11 января. По ее словам, при грамотном подходе можно продлить отдых, используя минимум оплачиваемых дней.
Ганькина добавила, что оформить отпуск после праздников тоже возможно, но такой вариант менее выгоден. Специалист объяснила, что январь включает только 15 рабочих дней, из-за чего стоимость одного рабочего дня возрастает.
Эксперт отметила, что в такой ситуации сумма, которую сотрудник фактически отрабатывает за день, может оказаться выше размера дневной выплаты при отпуске, рассчитанной по среднему заработку, передает «Лента.ру».
В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Первая из них будет уже в феврале предстоящего года — выходные на День защитника Отечества продлятся с 21-го по 23-е число, а рабочими будут дни с 24-го по 27-е число. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».