Эксперт Роскачества Ганькина назвала способ продлить новогодние праздники

В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Первая из них будет уже в феврале предстоящего года — выходные на День защитника Отечества продлятся с 21-го по 23-е число, а рабочими будут дни с 24-го по 27-е число. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».