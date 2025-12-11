В Иркутске с 25 декабря подорожает проезд еще по четырем маршрутам

Коммерческий перевозчик официально уведомил администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда с 25 декабря 2025. Изменения затронут несколько маршрутов.
— Тариф будет увеличен на маршрутах № 16 («Ж/д вокзал — м/р Солнечный»), № 16с («м/р Солнечный — Ц. Рынок») и № 27 («м/р Топкинский — Ц. Рынок»). Поездка на любом из них теперь будет стоить 50 рублей, — говорится в сообщении администрации.
Также изменится цена на маршруте № 2 «Ц. Рынок — 6-й пос. ГЭС». Здесь придется отдать водителю 50 рублей за поездку до 20:00 и 55 рублей после 20:00. Но и это еще не все. Подробнее о том, на каких где еще поднимутся цены с 25 декабря — на сайте КП-Иркутск.
Напомним, действующее законодательство позволяет коммерческим перевозчикам самостоятельно принимать такие решения, обязательным условием является лишь уведомление городской администрации.
