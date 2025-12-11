Трамп заявил о «жестком» обсуждении Украины с лидерами Европы

В этот же день стало известно, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом высказался постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер. При этом чиновник выразил уверенность в том, что Штаты уже близки к урегулированию конфликта и продолжают добиваться значительного прогресса в переговорах.