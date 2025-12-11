Трамп заявил о «жестком» обсуждении Украины с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Белом доме.
— Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях, — ответил Трамп на вопрос журналистов.
Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше, передает ТАСС.
8 декабря Трамп заявил о своем разочаровании действиями украинского лидера Владимира Зеленского относительно предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования конфликта.
В этот же день стало известно, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом высказался постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер. При этом чиновник выразил уверенность в том, что Штаты уже близки к урегулированию конфликта и продолжают добиваться значительного прогресса в переговорах.