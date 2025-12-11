Shot: Дрон-разведчик НАТО летает около границ России

Дрон-разведчик Североатлантического альянса сейчас летает около границ России. Он пролетел девять стран и в данный момент ведет разведдеятельность над территорией Эстонией. По предварительным данным, летательный аппарат мог наводить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой ночной атаки. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил Shot.