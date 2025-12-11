Shot: Дрон-разведчик НАТО летает около границ России

Дрон-разведчик Североатлантического альянса сейчас летает около границ России. Он пролетел девять стран и в данный момент ведет разведдеятельность над территорией Эстонией. По предварительным данным, летательный аппарат мог наводить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой ночной атаки. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил Shot.
По данным журналистов, американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад взлетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла в итальянской Сицилии. После этого он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, обогнул Польшу и зашел в воздушное пространство Латвии и Литвы. Сейчас дрон летает над территорией Эстонии.
Этот беспилотник может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полета свыше 12 300 морских миль (около 23 тысяч километров — прим. «ВМ»). Максимальная продолжительность нахождения дрона в воздухе составляет 36 часов, передает Telegram-канал.
8 декабря над акваторией Черного моря начал кружить самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил. Из-за его присутствия самолету авиакомпании «Победа» пришлось повысить высоту полета на 300 метров.