Сеть магазинов «Реми» полностью перешла под контроль московской «Ленты»

Как следует из сообщения «Ленты», соглашение оформлено как стратегическое партнерство, в рамках которого к группе переходит не только розничная сеть, но и логистическая инфраструктура, обслуживающая магазины «Реми», при этом все торговые объекты размещены в арендуемых помещениях, а их совокупная торговая площадь оценивается примерно в 100 тыс. кв. метров.