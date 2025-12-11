Сеть магазинов «Реми» полностью перешла под контроль московской «Ленты»

Федеральная розничная сеть «Лента» получила контроль над группой компаний «Реми», приобретя 67% долей в компании и получив управление 115 магазинами под брендами «Реми», «РемиСити» и «Экономыч» в Приморском и Хабаровском краях и Сахалинской области. Основатель сети Дмитрий Сулеев сохраняет долю в капитале и остается в бизнесе, а магазины продолжают работать под существующими вывесками, сумма сделки официально не раскрывается.
Как следует из сообщения «Ленты», соглашение оформлено как стратегическое партнерство, в рамках которого к группе переходит не только розничная сеть, но и логистическая инфраструктура, обслуживающая магазины «Реми», при этом все торговые объекты размещены в арендуемых помещениях, а их совокупная торговая площадь оценивается примерно в 100 тыс. кв. метров.
По данным компании и профильных изданий, «Реми» относится к числу лидеров продуктового ритейла на Дальнем Востоке и объединяет несколько форматов — супермаркеты, гипермаркеты, магазины «у дома» и дискаунтеры; по итогам 2024 года ее выручка составила около 53 млрд рублей.
«Интерфакс» указывает, что финансовые условия сделки стороны не раскрывают, при этом подчеркивается, что торговые точки продолжат работу под действующими брендами, а интеграция операционных процессов и логистики «Реми» и «Ленты» рассматривается как способ повысить эффективность бизнеса и сдерживать рост цен для покупателей.
По информации пресс-службы «Ленты», такая структура сделки вписывается в стратегию укрепления позиций мультиформатного федерального ритейлера, позволяет группе одномоментно выйти на рынок Дальнего Востока и сформировать присутствие во всех федеральных округах России. Участие команды «Реми» в управлении должно обеспечить поэтапную интеграцию с учетом региональной специфики и ранее сформированных оценок стоимости бизнеса в диапазоне 18−20 млрд рублей с учетом долговой нагрузки.