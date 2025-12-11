Сугробы не помеха: курганского бизнесмена через суд заставили сделать ремонт двора до зимы

Предприниматель, выполнявший работы, проигнорировал законные требования жильцов устранить недоделки в рамках гарантийного срока. Тогда собственники обратились в суд, где с подрядчиком было заключено мировое соглашение с четкими сроками. Но и эти сроки бизнесмен сорвал. Сначала в отношении недобросовестного исполнителя вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Когда и это не подействовало, ему назначили административный штраф по статье за неисполнение судебного решения. «Предприниматель наконец-то понял, что сам виноват в дополнительной финансовой нагрузке и теперь обязан провести гарантийный ремонт, а также оплатить штраф и сбор. Поэтому гражданин решил не усугублять ситуацию, перечислил денежные средства и в полном объеме выполнил работы по устранению дефектов до установления снежного покрова и морозов. Результатом жильцы остались довольны, их права восстановлены», — рассказали в ведомстве.