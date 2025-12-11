Сугробы не помеха: курганского бизнесмена через суд заставили сделать ремонт двора до зимы

В Кургане бизнесмен отремонтировал двор до начала зимы.
Жители многоквартирного дома в Кургане за свои средства благоустроили придомовую территорию: уложили новый асфальт, поменяли бордюры и установили лавочки. Однако вскоре после сдачи работ на покрытии и бордюрах обнаружились дефекты. Бизнесмена заставили сделать ремонт двора до зимы, сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.
Предприниматель, выполнявший работы, проигнорировал законные требования жильцов устранить недоделки в рамках гарантийного срока. Тогда собственники обратились в суд, где с подрядчиком было заключено мировое соглашение с четкими сроками. Но и эти сроки бизнесмен сорвал. Сначала в отношении недобросовестного исполнителя вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Когда и это не подействовало, ему назначили административный штраф по статье за неисполнение судебного решения. «Предприниматель наконец-то понял, что сам виноват в дополнительной финансовой нагрузке и теперь обязан провести гарантийный ремонт, а также оплатить штраф и сбор. Поэтому гражданин решил не усугублять ситуацию, перечислил денежные средства и в полном объеме выполнил работы по устранению дефектов до установления снежного покрова и морозов. Результатом жильцы остались довольны, их права восстановлены», — рассказали в ведомстве.
Проблемы с качеством жилья и соблюдением прав собственников в Кургане носят системный характер. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нерасселении аварийного дома на улице Акмолинской, признанного опасным еще в 2018 году, а жители другого дома добились через суд миллионных компенсаций от застройщика «Брусника» за строительные недостатки.