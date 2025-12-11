Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о смене гражданства. Такой вопрос ей задал британский журналист Пирс Морган.
В вопросе о смене спортивного гражданства первая ракетка мира подчеркнула, что не рассматривает такую возможность.
Арина Соболенко обратила внимание, что для нее является принципиально важным продолжать выступать под флагом Беларуси, а также служить примером для детей на родине.
— Я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. Думаю, что являюсь вдохновением для детей там, — прокомментировала четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема.
Соболенко добавила, что смена гражданства — «это не про меня». Теннисистка сказала, что по-прежнему хочет представлять Беларусь. Она надеется: молодое поколение, видя ее выступления на высоком уровне, вдохновится этим.
И резюмируя, первая ракетка мира сказала, что своим примером она стремится показать, что добиться успеха можно, даже родившись «в маленьком уголке мира».
Тем временем белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала самый курьезный момент карьеры.