Экспорт зерна из Ростовской области упал в два раза, а металла — вырос почти втрое

Таможня назвала страны, которые резко сократили закупки из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в два раза сокращен экспорт зерна, а метал стали чаще вывозить в 2,7 раза. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на начальника информационно-технической службы Ростовской таможни Дмитрия Кваско.

По его словам, отгрузка зерновых культур за границу сократилась почти в два раза. Крупнейшие страны-покупатели значительно уменьшили объемы закупок.

Турция сократила импорт донского зерна на 60 процентов. Египет — на 48 процентов. Саудовская Аравия — на 50 процентов.

Ранее, в завершившемся 30 июня сельхозсезоне 2024/2025, аграрии региона отправили на экспорт 14,1 миллиона тонн зерна. Это на 39,8 процента меньше, чем в предыдущем сезоне.

Также зафиксировано снижение экспорта семян и плодов масличных культур. По весу отгрузка упала на 24 процента, по стоимости — на 14 процентов.

При этом вывоз металла, наоборот, резко вырос. Его экспорт по весу увеличился в 2,7 раза.

Основной рост обеспечили поставки в Турцию полуфабрикатов из железа и стали. Также выросла доля машиностроительной продукции в общем экспорте региона — с 4 до 7 процентов.

Стоимость экспорта товаров машиностроения увеличилась на 15 процентов. Главными позициями роста стали сельскохозяйственная техника, котлы и котельное оборудование, мостовые и портальные краны, а также двигатели.

