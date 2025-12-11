В омских школах во время выпускных будут укреплять гражданскую идентичность

Стали известны даты проведения выпускных вечеров и последних звонков в школах Омска. Согласно распоряжению Минпросвещения России последний звонок по всей стране пройдёт 26 мая. Выпускные вечера — 27 июня.
Праздничные мероприятия будут включать общую для всей страны торжественную часть. В сценарии предлагает включать торжественную церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России, а также обязательно проводить награждение многодетных семей. Таким образом планируется укреплять в школьниках гражданскую идентичность.
Кроме того, в число выступающих родителей предлагается приглашать тех, кто удостоен госнаград и участников специальной военной операции.
При этом перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.