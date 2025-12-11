Виталий Хоценко провел заседание архитектурно-градостроительного совета

Также совет поддержал проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Кировском округе. Инвестор обязался завершить возведение объекта в течение трех лет. После ввода в эксплуатацию комплекс усилит туристическую и деловую инфраструктуру района, создав новые возможности для досуга и отдыха горожан.