Виталий Хоценко провел заседание архитектурно-градостроительного совета

Под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко состоялось заседание Архитектурно-градостроительного совета, на котором были одобрены ключевые инициативы по комплексному развитию Омска и его пригородов.
Особое внимание участники заседания уделили обновленной редакции требований к архитектурному освещению в рамках единого дизайн-кода города. Документ, доработанный с учетом экспертных замечаний, устанавливает единые стандарты подсветки зданий и общественных пространств. Основные принципы — энергоэффективность, бережное раскрытие архитектурных особенностей и обеспечение визуального комфорта. Новый подход позволит сформировать гармоничную вечернюю атмосферу Омска и повысить привлекательность городской среды.
Также совет поддержал проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Кировском округе. Инвестор обязался завершить возведение объекта в течение трех лет. После ввода в эксплуатацию комплекс усилит туристическую и деловую инфраструктуру района, создав новые возможности для досуга и отдыха горожан.
Принятые решения подтверждают курс региона на системное, устойчивое развитие городской среды с приоритетом интересов жителей.