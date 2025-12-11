Ричмонд
Виталий Хоценко провел заседание архитектурно-градостроительного совета

На совете были одобрены проекты, направленные на обновление городской среды и улучшение качества жизни омичей.

Источник: Комсомольская правда

Под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко состоялось заседание Архитектурно-градостроительного совета, на котором были одобрены ключевые инициативы по комплексному развитию Омска и его пригородов.

Особое внимание участники заседания уделили обновленной редакции требований к архитектурному освещению в рамках единого дизайн-кода города. Документ, доработанный с учетом экспертных замечаний, устанавливает единые стандарты подсветки зданий и общественных пространств. Основные принципы — энергоэффективность, бережное раскрытие архитектурных особенностей и обеспечение визуального комфорта. Новый подход позволит сформировать гармоничную вечернюю атмосферу Омска и повысить привлекательность городской среды.

Также совет поддержал проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Кировском округе. Инвестор обязался завершить возведение объекта в течение трех лет. После ввода в эксплуатацию комплекс усилит туристическую и деловую инфраструктуру района, создав новые возможности для досуга и отдыха горожан.

Принятые решения подтверждают курс региона на системное, устойчивое развитие городской среды с приоритетом интересов жителей.