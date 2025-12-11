«Рождена, чтобы играть в футбол»: Ида Галич назвала имя четырехмесячной дочери

Блогер и телеведущая Ида Галич в июле стала мамой во второй раз. Спустя четыре месяца после родов она рассказала, как назвала дочь.
Как отметила Галич, изначально она хотела назвать дочь Зариной — в честь ее мамы. Однако муж телеведущей Олег выступил против, так как это имя плохо бы сочеталось с отчеством.
Также Ида думала назвать дочь Аланой, однако Олег снова не согласился: это имя было похоже на имя экс-супруга блогерши.
— Моя подруга предложила, может быть, имя Лия вам понравится. И я говорю, это круто! И Олегу понравилось. Единственное имя, которое понравилось нам обоим (..) Знакомьтесь, Лия Ледвич-Галич. Сразу рождена, чтобы играть в футбол где-то в Сербии, — рассказала телеведущая в соцсетях.
Летом Галич поделилась фотографиями из роддома со своим женихом Олегом Ледвичем и новорожденной дочерью. По словам телеведущей, отец ребенка присутствовал на родах и перерезал пуповину новорожденной.
Блогер ранее сообщала, что вынуждена лежать под капельницами. По словам знаменитости, она очень старалась «помогать» телу: почти отказалась от сладкого и трансжиров, занималась йогой, закалялась, следила за режимом.