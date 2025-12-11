Макаревич* торгует вином из сырья с оккупированных Израилем земель Палестины

Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич* с супругой Эйнат Кляйн производят и торгуют вином из сырья, выращенного на оккупированных Израилем землях Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что виноград для вина выращивают и собирают у еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан на высоте 850 метров в самарийских горах.
«Они считаются одними из лучших в Израиле», — говорится в аннотации к винам, которыми торгует семья музыканта.
Ранее сообщалось, что уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать в стране. Он получает авторские отчисления и продает свою литературу, а также в продаже до сих пор продукция Императорского фарфорового завода (ИФЗ) с рисунками иноагента.
*Физлицо, признанное иностранным агентом в РФ.