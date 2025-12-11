Ричмонд
Макаревич* торгует вином из сырья с оккупированных Израилем земель Палестины

Выяснились любопытные подробности о винном бизнесе Макаревича* в Израиле.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич* с супругой Эйнат Кляйн производят и торгуют вином из сырья, выращенного на оккупированных Израилем землях Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что виноград для вина выращивают и собирают у еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан на высоте 850 метров в самарийских горах.

«Они считаются одними из лучших в Израиле», — говорится в аннотации к винам, которыми торгует семья музыканта.

Ранее сообщалось, что уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать в стране. Он получает авторские отчисления и продает свою литературу, а также в продаже до сих пор продукция Императорского фарфорового завода (ИФЗ) с рисунками иноагента.

*Физлицо, признанное иностранным агентом в РФ.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
