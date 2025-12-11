В российском регионе объявили карантин во всех медучреждениях

Медицинский персонал обязан соблюдать усиленные меры санитарной безопасности. Роспотребнадзор также поручил региональному министерству образования и директорам школ контролировать заболеваемость среди учеников. Если в классе или школе число заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 достигнет 20%, очные занятия будут приостановлены — детей отправят на домашний карантин или переведут на дистанционное обучение.