В российском регионе объявили карантин во всех медучреждениях

В Челябинской области с 10 декабря введён карантин в больницах, поликлиниках, интернатах и домах престарелых.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов, ссылаясь на рост заболеваемости ОРВИ и увеличение доли вирусов гриппа среди возбудителей инфекций.

Медицинский персонал обязан соблюдать усиленные меры санитарной безопасности. Роспотребнадзор также поручил региональному министерству образования и директорам школ контролировать заболеваемость среди учеников. Если в классе или школе число заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 достигнет 20%, очные занятия будут приостановлены — детей отправят на домашний карантин или переведут на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в российском городе закрыли классы в школах и группы в детсадах.

