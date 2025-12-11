Социальные пенсии в России вырастут на 6,8 процента с апреля 2026 года

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8 процента с 1 апреля 2026 года, их средний размер составит 16 590 рублей. Это следует из закона, который подписал президент России Владимир Путин в ноябре 2025 года.
Право на получение социальной пенсии имеют граждане по случаю потери кормильца, по старости, а также россияне, имеющие инвалидность, и дети, оба родителя которых неизвестны. Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026−2028 годы предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 января 2026 года на 7,6 процента, передает ТАСС.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей.
Кроме того стало известно, что некоторые граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию — тем, кто получает выплату до 11 января, переведут ее досрочно. Это связано с нерабочими днями в период новогодних праздников. Игорь Балынин рассказал, кому положены дополнительные выплаты.