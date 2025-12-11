Социальные пенсии в России вырастут на 6,8 процента с апреля 2026 года

Право на получение социальной пенсии имеют граждане по случаю потери кормильца, по старости, а также россияне, имеющие инвалидность, и дети, оба родителя которых неизвестны. Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026−2028 годы предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 января 2026 года на 7,6 процента, передает ТАСС.