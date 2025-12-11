Ричмонд
Кондитерские фабрики Беларуси подготовили почти 2,8 млн новогодних подарков

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Кондитерские фабрики Беларуси уже подготовили почти 2,8 миллиона новогодних подарков, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Ксения Гершончик.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, фабрики с августа начали активно заниматься формированием сладких новогодних подарков.

«По сути, эта работа не прекращается никогда. Как только заканчивается реализация прошлого сезона, предприятия уже начинают готовиться к следующему сезону, продумывают дизайн упаковки, наполнение таких подарков, в том числе с учетом потребностей потребителей прошлого сезона», — сказала Гершончик.

Она также отметила, что планы на этот сезон большие — практически 2 миллиона 790 тысяч штук новогодних подарков. Это на 12%, или 290 тысяч единиц больше по сравнению с прошлым годом.

Что касается наполнения новогодних подарков, то в них есть и шоколад, и шоколадные изделия, а также батончики, мюсли, нуга, печенье, карамель.

Всего в состав наборов входит от 10 до 50 наименований кондитерской продукции, а вес новогодних наборов стартует от 300 граммов и доходит до трех килограммов.

«Новогодний подарок из отечественной продукции — это действительно гарантия качества», — подчеркнула представитель профильного концерна.