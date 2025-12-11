Пациент травмпункта со сломанной ногой пытался сбежать от росгвардейцев Приморья

Сигнал тревоги из городского травмпункта поступил ночью. Прибывшим по вызову силовикам работники учреждения рассказали, что к ним поступил пациент с переломом ноги, который после оказания первой помощи и наложения гипса вдруг стал вести себя неадекватно: стал проявлять агрессию к медикам, оскорблял их, а затем внезапно распахнул окно и выпрыгнул на улицу. Там его росгвардейцы и обнаружили — парень спрятался под автомобилем на парковке.