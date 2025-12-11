Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациент травмпункта со сломанной ногой пытался сбежать от росгвардейцев Приморья

В травматологическом пункте на улице Партизанской в Артёме неадекватный пациент устроил дебош, потребовавший привлечения вневедомственной охраны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Сигнал тревоги из городского травмпункта поступил ночью. Прибывшим по вызову силовикам работники учреждения рассказали, что к ним поступил пациент с переломом ноги, который после оказания первой помощи и наложения гипса вдруг стал вести себя неадекватно: стал проявлять агрессию к медикам, оскорблял их, а затем внезапно распахнул окно и выпрыгнул на улицу. Там его росгвардейцы и обнаружили — парень спрятался под автомобилем на парковке.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что дебоширу 17 лет, он приехал в Приморье из Еврейской автономной области и накануне попадания в травмпункт отдыхал с друзьями. Кутёж закончился тем, что гость угнал внедорожник одного из товарищей, попал на нём в ДТП и получил травму, с которой и обратился за медицинской помощью в городскую больницу.

Владелец автомобиля не заметил угона, пока ему об этом не сообщили сотрудники правоохранительных органов. А непутёвого пациента доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего за минувшую неделю росгвардейцы Приморья выезжали по сигналу «Тревога» 305 раз. «Улов» вневедомственной охраны — задержание 135 нарушителей и их доставка в отделения полиции. В числе задержанных — 35 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Также было пресечено 84 административных нарушения.