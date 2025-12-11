Дрон-разведчик НАТО заметили у границ с Россией

Дрон НАТО сейчас летает около границ РФ, пролетев девять стран, и ведёт разведку над Эстонией. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Американский дрон RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии, пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей и сейчас находится над Эстонией, Латвией и Литвой.
Фото: данные флайтрадара.
RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Летает на высоте до 18 тыс. метров, дальность — более 23 тыс. км, максимальная продолжительность полёта — 36 часов.
Ранее KP.RU сообщил, что это уже не первое появление беспилотников НАТО над территорией РФ. Не так давно похожий дрон был замечен в акватории Черного моря и над Кубанью. Цели полетов беспилотников альянса не известны. Но не исключено, что подобная техника пытается произвести разведку для киевского режима.