Дрон-разведчик НАТО заметили у границ с Россией

Ранее KP.RU сообщил, что это уже не первое появление беспилотников НАТО над территорией РФ. Не так давно похожий дрон был замечен в акватории Черного моря и над Кубанью. Цели полетов беспилотников альянса не известны. Но не исключено, что подобная техника пытается произвести разведку для киевского режима.