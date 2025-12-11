В Иркутской области мужчина по указанию телефонных мошенников поджёг подстанцию

Ране житель Сахалинской области был задержан на Камчатке по подозрению в подготовке к поджогу автозаправочной станции. Региональное УФСБ установило, что злоумышленники склонили мужчину к совершению преступления после того, как он стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Ему предложили поджог, чтобы скрыть факт финансирования Украины и вернуть украденные деньги.